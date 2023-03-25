Sıcaklık 18 derece birden düşecek: Sürpriz kar yağışları bekleniyor

"Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bir kez daha doğru çıktı. Geçtiğimiz hafta birçok ilde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken bazı illerde bahar havası hakimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, kutuplardan gelen soğuk hava dalgasının hafta ortasında birçok ilde etkili olması bekleniyor.

DEPREM BÖLGESİNE SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda kışın geri döndüğünü belirtti. Ökten "Çarşamba ve Perşembe günleri Kış geri dönüyor. Sıcaklıklar geceleri buzlanma seviyesinin altına iniyor. Sürpriz kar yağışları olacak. Çiftçilerimiz de don hadisesine karşı tedbirli olmalı. Açık Mavi yerlerde buzlanma, koyu Mavi yerlerde kuvvetli buzlanma olacak..." ifadelerini kullandı.

TEHLİKELİ BİR SOĞUK HAVA DALGASI

Hava forum ise radar görüntüleri paylaşarak tehlikeli bir soğuk hava dalgasının Türkiye'ye doğru geldiğini belirterek "Sıcaklıkları 15-18 derece birden düşürme gücüne sahip bir soğuk hava dalgası ile karşı karşıyayız. Muhtemel rotası Türkiye. Bu soğuk hava dalgası gelirse 29 Mart Çarşamba günü gelecek, gelişmeleri takip ediyoruz. Tehlikeli bir soğuk hava dalgası, zirai don yapar." ifadeleriyle takipçilerini uyardı.