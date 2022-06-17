Sicili kabarık! Her eylemde polislere saldırıyor

Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine İstanbul Kadıköy'de düzenlenen yasadışı gösteride polis memurunu yumruklayan Diyarbakır Milletvekili DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in sicili kabarık. 2018'de HDP'den Diyarbakır Milletvekili seçilen Aydeniz hakkında TBMM'de 80 fezleke bulunuyor. Bu fezlekelerin 57'si "terör örgütü propagandası yapmak", 24'ü "suçu ve suçluyu övmek", 15'i "toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet", 12'si "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", 7'si "görevi yaptırmamak için direnmek", 2'si "silahlı terör örgütüne üye olmak", 2'si "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", diğer üçü de "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmak" suçlarından düzenlendi.

PKK HASTANESİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yakalanan ve itirafçı olan PKK'lı teröristlerin ifadeleri de Salihe Aydeniz'in terör örgütü ile bağını ortaya koydu. 2016'da teslim olan C.Y. adlı terörist, Aydeniz'in PKK güdümünde hareket eden SES Sendikası üyesi olduğunu, bir dönem de Diyarbakır başkanlığını yaptığını söyledi. Ebelik mezunu olan Salihe Aydeniz'in ayrıca Sur'daki hendek-barikat teröründe yaralanan teröristlerin tedavi edilmesini sağladığı, doktor, hemşire ve tıbbi malzemeler temin ettiği ortaya çıktı. Aydeniz'in DTK'nın eylem ve etkinliklerinde rol oynadığını belirten başka bir itirafçı terörist ise şu bilgileri verdi: "Suriye'de ve Kuzey Irak' ta yaralanan PKK'lı teröristlerin tedavilerini, sevk ve idarelerini, tedaviyi yapacak sağlık mensuplarını organize edip sağlık malzemeleri ve teknik malzemeler temin etti. 2014-2015 yıllarında Sur'daki bir Halkevi'nin alt katını tedavi için hazırladı. Çatışmalarda yaralanan teröristlerin burada tedavi olmalarını sağladı. Yaralanan teröristlerin yakalanmamaları için güvenli yerler oluşturdu."

POLİSİN ELİNİ ISIRDI

Salihe Aydeniz'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla Erbil'de yapılacak olan sözde Ulusal Kürt Konferansı'yla ilgili ön görüşme yapmak için 20 Temmuz 2013'te Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan Irak'a çıkış yaptığı da belirlendi. Operasyonlarda öldürülen teröristlerin cenazelerine katılan Aydeniz'in, PKK yanlısı oluşumlar ile çeşitli sivil toplum örgütlerini bir çatı altında toplamak için oluşturulan DTK'nın başkanlık divanında olduğu da tespit edildi. Kadıköy'deki yürüyüş Aydeniz'in polisleri hedef alan ilk saldırısı da değil. 13 Şubat 2019'da Van İpekyolu'nda "Terörist başı Abdullah Öcalan" için düzenlenen kanunsuz gösteride sahne alan Aydeniz, bir kadın polise saldırmıştı. Aydeniz, gösteriye müdahale eden polis memurunu elinden ısırıp yaralamıştı.

81'İNCİ FEZLEKE HAFTAYA MECLİS'TE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık da "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteriye katılma" ile suçlanan Aydeniz hakkındaki fezlekeyi incelemesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na yolladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi DBP'li Salihe Aydeniz'le ilgili açıklama yaptı. Bozdağ, "Muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na fezleke iletilmiş olur. Ondan sonraki süreç Meclis'in takdirindedir" dedi. 2018'den bu yana hakkında 80 fezleke hazırlanan Aydeniz'in sonuncusuyla birlikte fezleke sayısı 81'e çıkacak.