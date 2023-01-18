Şiddetli kuraklık nedeniyle vatandaşlar su kaynakları aramaya başladı

Türkiye'nin birçok bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, Kırıkkale'de de etkisini sürdürüyor. Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı kentte, tarımsal üretimde olumsuz yönde etkilendi. Ocak ayında yağmayan kar, ürünlerde rekolte düşüşü yaşanma ihtimalinden dolayı çiftçiyi tedirgin ediyor. Bölgedeki bazı su kaynakları da kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde yaşayan vatandaşlar, kuraklık sebebiyle su arayışına girdi. Kırıkkale Valiliği tarafından verilen ekipman desteğiyle vatandaşlar, bir aylık çalışmanın ardından içilebilir su kaynağına ulaştı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, köy ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Tekbıyıkoğlu, köy muhtarı Eren Akan'dan da tarım arazileri ve su kaynakları hakkında bilgi aldı.

Işıklar köyü muhtarı Eren Akan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık sebebiyle depolardaki su seviyesinde düşüş yaşandığını söyledi.

"KÖYÜMÜZDEKİ SULARIMIZ AZ DENİLECEK SEVİYEDE"



Çiftçilerinde sıcak hava şartlarından çok büyük oranda etkilendiğini belirten Akan, "Çiftçilerimiz verdiği emeğin karşılığını eğer böyle giderse alamayacak. Köyümüzdeki sularımız az denilecek seviyede. O yüzde çalışmalarımız oldu su kaynağı keşfettik. İlerleyen dönemlerde de daha çok kurak giderse onu da köyümüzün deposuna akıtmayı planlıyoruz. Su arama çalışmalarımız 1 ay sürdü. Bu zaman zarfında da başta sayın valimiz, bize baya destek verdi. Bizde bütün köyümüzün çabasıyla da suyu çıkarttık" dedi.

"ÇİFTÇİLERİN YÜZDE 30 ORANINDA BİR VERİM KAYBI VAR"



Tarım ve hayvancılık işiyle uğraşan Harun Bedir, "Ocak ayının ortasında olmamıza rağmen bu yıl kar yok. Geçen yıl kar vardı. Şuan kar yağsa bile tarımla uğraşan çiftçilerin yüzde 30 oranında bir verim kaybı var. İnşallah yağmur ve kar olur. Bu verim daha da aşağı düşmez. Kar ve yağmurun yağması için köylüler olarak dua ediyoruz. Başta Kırıkkale Valimiz, İl Özel İdare Genel Sekreterimiz, Balışeyh Kaymakamımız ve köy muhtarımızın da çabalarıyla bir su kaynağı bulduk. Bir aydır da suyu bulmak için uğraşıyoruz " diye konuştu.