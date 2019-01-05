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Sıfır atık projesine tam destek

Esenler Belediyesi, insan ve doğa sağlığını tehdit eden plastik poşet kullanımını azaltmak için file ve bez çanta kullanma kampanyası başlattı. Bu kapsamda kadınlar tarafından atık iplerden örülen fileler ile atık kumaşlardan dikilen bez çantalarEsenler Metrosu’nda halka ücretsiz olarak dağıtıldı.

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Esenler Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği plastik alışveriş poşetlerinin kullanımını azaltmaya yönelik çevreci projeye tam destek veriyor. Esenler Tekstil Atölyeleri İyileştirme Projesi'ndeki (ESTEKS) tekstil atölyeleri ile Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile Esenler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü "Şehir Benim" projesinde görev alan kadınlar, bir sosyal sorumluluk örneği daha sergililediler.Tekstil atölyeleri, atık kumaş bezlerinden yaptıkları ekolojik bez çantalarla projeye katkı sağlarken, "Şehir Benim" projesindeki kadınlar da Esenler Belediyesi'nin temin ettiği ipliklerle ördükleri renk renk, çeşit çeşit filelerle çevreci yaklaşımlarını ortaya koydu.  Bu kapsamda Esenlerli kadınlar tarafından örülen alış veriş fileleri ve bez pazar çantaları Esenler Metro çıkışında, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun da katılımıyla vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

TEMİZ VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN

Dağıtım programındaki konuşmasında doğayı tahrip etmenin tehlikesine değinenEsenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Çocuklarımıza temiz suyun, temiz havanın olduğu bir dünya bırakmak hepimizin arzusudur. İşte burada en önemli nokta çevre. Kullandığımız her bir ürünün, her bir malzemenin geri dönüşümünü yaparak, çevreyi kirletmeden acaba yine insanın kullanımına sunabilir miyiz, bunun düşüncesi içersindeyiz. Buradan hareketle, uzun süreden beri yürüttüğümüz bir çalışma var. Bu çalışmayla hedeflediğimiz şey, Esenler’deki çöpleri bir atık olarak görüp tekrar kullanıma sunmak ve böylece çevrenin tahribatını önleyerek onu yeniden ekonomiye kazandırmak suretiyle şehrin ekonomisini katkı sunmak" dedi.

PROJEYİ DESTEKLİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın plastik poşetlerle ilgili almış olduğu kararı yerinde bulduğunu ve desteklediklerini belirten Göksu, "Bu karardan sonra, geri dönüşümle ilgili yeni adımlar attık ve dedik ki, madem bundan sonra poşetler ücretli olacak ve insanımız çevreye çok önemli bir katkı sağlayacak, biz de belediye olarak vatandaşlarımıza örgü fileler ve alış veriş çantaları dağıtalım. Ben bu noktada emek vererek renk renk, çeşit çeşit fileler ören Esenlerli kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alışveriş fileleri ve çantaları, Esenler Belediyesi tarafından farklı noktalarda periyodik aralıklarla dağıtılmaya devam edilecek.

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