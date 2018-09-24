Sigara içmek bunama riskini artırıyor

Klinik ve Uygulamalı Nöroşirürji Dergisi’nde yer alan araştırma sonuçlarına göre sigarayı uzun süre önce bırakanlarda sigara kullanmaya devam edenlere oranla demans riski yüzde 14 ila 19 oranında azalıyor.

Araştırmanın başında yer alan alanının önemli isimlerden Seul Ulusal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dayen Choi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sigara içmenin kanser ve kalp hastalıkları da dahil olmak üzere sağlık üzerinde binlerce olumsuz etkisi olduğu biliniyor. Ancak şimdiye kadar sigara içmenin beynimize olan etkisine daha az vurgu yapılıyordu.”

1980 ve 1990’lı yıllarda yapılan ve genellikle tütün şirketleri tarafından finanse edilen çeşitli çalışmalarda sigara içmenin Alzheimer hastalığı riskini azalttığını ortaya koyan çalışmalara işaret eden Dayen Choi, Reuters’a yaptığı açıklamanın devamında “Nikotinin aktif etkisinin demanstan koruyan bir madde gibi hareket edebileceğine dair yanlış bir inanış vardı” ifadesini kullandı. Dayen Choi, yaptıkları araştırma sonucunda sigarayı uzun süre önce bırakmış olanlarda demans riskinin azaldığına dikkat çekti.