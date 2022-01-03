Yeni Şafak 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:04 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 08:04

Türkiye'nin terörle mücadelesinde çığır açan SİHA'ların operasyonlarında hiç sivil kayıp yaşanmaması da büyük başarı olarak görülüyor. Bunda SİHA'ların teknolojik kabiliyeti kadar, sahadaki istihbaratçılar ve karargâhtaki personelin uzmanlığı ile kılı kırk yaran hassasiyeti etkili oluyor. Güvenlik kaynaklarından edilen bilgiye göre teröristlere yönelik "Vur!" emri 6 aşamalı kontrolden sonra veriliyor.

Milli imkanlarla üretilen insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile insanlı keşif uçakları (İKU) terörle mücadele büyük bir devrime imza attı.

Birçok ülkenin satın almak için sıraya girdiği milli sistemlerimizle, terörle mücadelede riskler en aza indirildi. Operasyon maliyetleri düşerken, askeri kayıplar da minimuma indirildi. Peki, binlerce metre yükseklikten teröristlerin tespit edip etkisiz hale getiren süreç nasıl işliyor?

Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre teröristleri "Vur!" emri 6 aşamalı bir kontrolden sonra veriliyor.

ÇOK MERKEZDE İNCELEME

PKK'lı teröristleri tespit iki şekilde oluyor. Ya İHA'lar yakalıyor ya da önce sahadaki istihbarat kaynakları konum bildiriyor ardından da İHA'ların takibi başlıyor. İlk etapta İHA'ların tespit ettiği PKK'lı gruplar takibe alınıyor. 24 saat boyunca hassas takibe alınan terörist grubun anlık görüntüleri merkezlere aktarılıyor.

İkinci kısımda ise sahadaki istihbarat kaynakları bölge ve konum bildirerek terörist faaliyetlerin takibini istiyor. Ardından en yakın İHA/SİHA merkezinden havalanan araçlar sıkı takibi başlatıyor. Operasyon nasıl başlarsa başlasın her iki durumda da İHA aldığı görüntüleri birden fazla merkeze aktarıyor. Ardından analiz ve çözümleme işlemleri başlıyor.

SİLAHA KADAR BAKILIYOR

Merkeze aktarılan görüntülerde terörist grubun kaç kişi olduğu, hareketleri, elindeki silahları, kıyafetleri ve istikameti en ince detayına kadar analiz ediliyor.

Tecrübeli ekipler de, görüntüdeki şahısların hareket tarzlarının teröristlerle uyuşup uyuşmadığını inceliyor. Eğer görüntü alınan bir grupsa içerinde sivil olup olmadığı yüksek çözünürlükteki görüntülerle mercek altına alınıyor. Güvenlik güçlerinin birinci önceliği sivil kayıplarının olmaması. Bugüne kadar düzenlenen harekatlarda sıfır sivil kayıp verildi.

72 SAATİ AŞAN TAKİP

Görüntü merkezindeki ekipler, teröristin elinde silah olduğu halde yanlışa mahal vermemek için takibi saatlerce sürdürüyor. Bazı takiplerin 72 saati bile aştığı oluyor. Analiz ve incelemelerde görüntü alınan kişi ya da grupların terörist olduğu kesinleşse bile hemen operasyon gerçekleşmiyor.

Operasyon öncesi bölgedeki tüm köy ve mezraları çok iyi bilen istihbarat görevlilerinin bilgisine başvuruluyor. Onların istihbari bilgileri ile İHA/SİHA merkezindeki bilgiler örtüşüyorsa operasyon süreci başlıyor.

YÜZDE 100 KESİNSE "VUR"

Sahadaki bilgilerle birlikte yüzde yüz kesin bilgiye ulaşan ilgili komutanın emri ile SİHA operatörleri devreye giriyor. Hedef terörist sivil yerleşim alanından uzak bölgede SİHA atışıyla vurularak imha ediliyor.

TEK BİR SİVİLİN BİLE BURNU KANAMADI

Görüntü alınan takip altına alınan her unsura operasyon düzenlenmiyor. Bazen günlerce süren takiplere rağmen kesin teyit alınamadığı için operasyondan vazgeçiliyor. Güvenlik kaynakları bugüne kadar düzenlenen onlarca başarılı operasyona rağmen tek bir sivilin bile burnunun kanamamasını her bir operasyon için Ankara dahil birden çok merkezde yürütülen hassas çalışmalara bağlıyor.

BİN 550 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluk alanlarında yer alan bölgede İHA, SİHA ve İKU'larla bin 550 terörist öldürüldü. Sadece geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 150'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 40'ı silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile vuruldu. Bugüne kadar SİHA'larla vurulan PKK'lı sayısı ise 250. SİHA'larla örgütün saklandığı anlarla bir bir imha edildi.