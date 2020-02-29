SİHA'larımız Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir'i böyle imha etti

29 Şubat 2020 Cumartesi08:42 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 08:45

Milli Savunma Bakanı Akar, "İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu Rus üretimi hava savunma sistemleri Pantsir S1 ve BUK'ın imha edildiğini söylemişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti.

SİHA'larımız Rusların 15 milyon dolarlık 'Pantsir'ini imha etti SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.

FÜZE VE UÇAKSAVAR SİSTEMİ PANTSİR-S'İN (SA-22) ÖZELLİKLERİ

Kendinden tahrikli karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S, tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.

Pantsir-S1 de, kruz füzelerine ve İHA'lar da dahil alçak irtifalı hava hedeflerine karşı koruma sağlar.

Pantsir-S1'in temel özelliği, hem uçaksavar silahlarıyla hem de füze silahlarıyla donatılmış olmalarıdır. Tor-M2 adlı uçaksavar füze sistemiyle birlikte Pantsir, hareket halinde hedeflere ateş açma kapasitesine sahip tek hava savunma aracı durumundadır.

Rus yapımı füze savunma sistemi Pantsir-S1, Cezayir, Irak, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün ve Brezilya gibi ülkeler tarafından satın alındı. Pantsirlerin üstün özelliklerinden biri, aşırı yüksek ve düşük sıcaklıklarda kullanılmasıdır. Örneğin; bu sistemler Suriye'de +50 derecede, Arktik'teyse -50 derecede askeri görevlerini yerine getiriyor.

12 57E6E tipi güdümlü uçaksavar füzesi kapasiteli 2 fırlatma mekanizması

15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip.

Söz konusu füzeler, insansız olarak kontrol edilebilir - kompleks hedefi kendi yakalarken operatöre sadece butona basmak kalıyor.

30 milimetre kalibreli 2A38M tipi otomatik uçaksavar makineli tüfeği

Etkili atış menzili 4 kilometre olup atış hızı dakikada 5000 atıştır.

Düşmana ait uçak veya helikopter doğrudan görüş alanına girecek kadar yaklaştığında kullanılır.

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi