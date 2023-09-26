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Güncel

Siirt merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Siirt merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA26 Eylül 2023 Salı 17:45 - Güncelleme:
Siirt merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle FETÖ şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, Siirt'ten Edirne'ye gittikleri ve buradan da Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları belirlenen 3'ü ihraç öğretmen, 1'i ihraç mühendis 6 FETÖ şüphelisi ile yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.

Edirne'de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ve yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddia edilen 1 zanlı tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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