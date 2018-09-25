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Siirt'te askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Siirt Kurtalan'da, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
 
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Bağlıca Jandarma Karakol Komutanlığına giden askeri araç, Yeniköprü köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
 
Kazada yaralanan 3 asker, 112 acil servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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