Siirt'te basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilgili köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda basma düzenekli 3 ile 3,5 kilogram teneke içerisinde demir parçalarla desteklenen 4 TNT kalıbı ve bir fünyeden oluşan el yapımı patlayıcı tespit edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği belirtildi.