Siirt'te basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi
Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilgili köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda basma düzenekli 3 ile 3,5 kilogram teneke içerisinde demir parçalarla desteklenen 4 TNT kalıbı ve bir fünyeden oluşan el yapımı patlayıcı tespit edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.