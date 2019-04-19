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Siirt'te basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda basma düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

  • AA
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bilgili köyü bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyonda basma düzenekli 3 ile 3,5 kilogram teneke içerisinde demir parçalarla desteklenen 4 TNT kalıbı ve bir fünyeden oluşan el yapımı patlayıcı tespit edildiği ifade edilen açıklamada, söz konusu patlayıcının olay yerinde imha edildiği belirtildi.

Böyle gözdağı verdiler!

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