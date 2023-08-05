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Siirt'te ehliyetsiz genç 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Siirt'te, ehliyetsiz araç kullanan 17 yaşındaki A.A.'nın çarptığı 3 yaşındaki Berçem Demir hayatını kaybetti.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 15:38 - Güncelleme:
Siirt'te ehliyetsiz genç 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı
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Alınan bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dih Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem Demir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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