Siirt'te ehliyetsiz genç 3 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

Alınan bilgiye göre kaza, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dih Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.A.'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Berçem Demir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.