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Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

DHA20 Eylül 2021 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:35
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İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlanan istihbarı destekle Pervari'nin Yazlıca Dağı bölgesinde tespit edilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca dün gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Valiliğin açıklamasında; Jandarma Özel Harekat timlerince bölgede yapılan aramada 3 piyade tüfeği, 14 piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 141 çeşitli çapta fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.

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