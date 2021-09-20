Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

DHA 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:35 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 17:35

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalar ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden sağlanan istihbarı destekle Pervari'nin Yazlıca Dağı bölgesinde tespit edilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca dün gerçekleştirilen operasyonda, 5 terörist etkisiz hale getirildi. Valiliğin açıklamasında; Jandarma Özel Harekat timlerince bölgede yapılan aramada 3 piyade tüfeği, 14 piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, 141 çeşitli çapta fişek, dijital materyal, mühimmat ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtildi.