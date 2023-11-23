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Siirt'te maden ocağında göçük meydana geldi: 3 işçi hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Siirt Valisi Kızılkaya, göçükte 3 kişinin vefat ettiğini, tehlikenin de ortadan kalktığını duyurdu.

AA-İHA23 Kasım 2023 Perşembe 04:33 - Güncelleme:
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Siirt'in Şirvan ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

SİİRT VALİSİ KIZILKAYA'DAN AÇIKLAMA

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kızılkaya, yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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