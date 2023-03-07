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Siirt'te misafir edilen depremzedeler kentin tarihi yerlerini gezdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Siirt'te ağırlanan depremzede aileler ve çocukları, Siirt Valiliği koordinasyonunda Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Vefa gönüllüleri ile birlikte şehrin tarihi ve kültürel yerlerini gezdi.

IHA7 Mart 2023 Salı 11:16 - Güncelleme:
Siirt'te misafir edilen depremzedeler kentin tarihi yerlerini gezdi
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Afet bölgesinden Siirt'te gelen misafirler ve Kredi Yurtlar Kurumunda ağırlanan depremzede aileler, çocuklar ve gönüllüler ile Siirt'in Tillo ilçesindeki tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini gezdi. Siirt Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsler ile Tillo ilçesine giden aileler, İsmail Fakirullah Hazretleri ve İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesi, Tillo Kalesi ve Tillo Seyir terasını gezerek, Botan vadisinin eşsiz doğa güzelliklerini gördü. Afetzede aileler, keyifli vakit geçirdiklerini, yaşadıkları stresten az da olsa uzaklaşma fırsatı bulduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Siirt Valiliğine, ilgili kamu kurumlarına ve gönüllü gençlere teşekkür etti

Siirt Valiliği himayelerinde, kentte misafir edilen afetzede aileler ve çocukları sosyal yaşama motive edecek faaliyet ve etkinliklerin devam edileceği belirtildi.

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