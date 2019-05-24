Siirt'te tarihi değeri olan geyik heykeli ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında 1 kişinin, bronz geyik heykeli satma girişiminde olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında kent merkezinde bir ev ve iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğinde 20x25 santimetre ebatlarında bronz geyik heykeli ele geçirdi. Ele geçirilen bronz geyik heykeli, Batman Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili ismi açıklanmayan 1 kişi gözaltına alındı.