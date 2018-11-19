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Siirt'te trafik kazası: 1 ölü

Siirt'te devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Kemal Uğur'un (36)  kullandığı 06 BS 2471 plakalı kamyon, Siirt-Şirvan kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Uğur olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan, kamyonda bulunan 3 kişinin kaza sırasında araçtan atlayarak kurtuldukları öğrenildi. 

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