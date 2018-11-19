Siirt'te trafik kazası: 1 ölü
Siirt'te devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kemal Uğur'un (36) kullandığı 06 BS 2471 plakalı kamyon, Siirt-Şirvan kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Uğur olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, kamyonda bulunan 3 kişinin kaza sırasında araçtan atlayarak kurtuldukları öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.