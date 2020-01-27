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Silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi: 21 gözaltı

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığı yapan çete çökertildi. 21 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 15 ruhsatsız tabanca ve 6 tezkeresiz av tüfeği ele geçirildi.

DHA27.01.2020  11:22 - Güncelleme: 27.01.2020  11:22

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir çeteyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, geçen Çarşamba günü 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 ruhsatsız tabanca ve 6 tezkeresiz av tüfeği ile 1285 tabanca fişeği, 118 gaz fişeği ve 51 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Sorgularının ardından şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 13'ü adliyeye sevk edildi. 13 şüpheliden de 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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