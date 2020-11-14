Silah ve tarihi eser kaçakçılığı baskını: 2 kişi gözaltına alındı

AA 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:24 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:24

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve tarihi eser kaçakçılığı suçunun deşifresine yönelik operasyon düzenledi.

Uzun süreli takip ve saha çalışmaları kapsamında, ilçede bir şüphelinin ikameti ve iş yerinde arama yapıldı.

Aramada, 13 sikke, heykel, tarihi eser olabileceği değerlendirilen bakır kase, kılıç, uçak savar mermisi, 2 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca ile değişik çaplarda 8 bin 551 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında ilgili kanunlara muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Diğer şüpheli ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.