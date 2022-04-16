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Silahla oynarken arkadaşını vurdu

İstanbul Küçükçekmece'de ramazan davulcusu olan M.U., sahur vakti arkadaşlarıyla bir otomobilde silahla oynarken vuruldu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 12:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:17
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Olay, önceki gün Küçükçekmece Helvacı Sokak'ta saat 05.00'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, davulcu M.U.(27) ve arkadaşları M.U., U.U. ve M.İ. ile birlikte aynı araçta ilerliyordu.

Bu sırada arka koltukta bulunan M.İ., ruhsatsız silahıyla oynamaya başladı. Silah ateş alınca aracın ön tarafında oturan davulcu M.U. sırtından vuruldu.

Olay gününe ilişkin ifade veren M.U. ve U.U., davulcu arkadaşlarının yanlışlıkla vurulduğunu belirtti. M.U. ve U.U. savcılıkça serbest bırakılırken M.İ.'yi yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Polis ekiplerince otomobilde yapılan incelemelerde araç içerisinde ruhsatsız tabanca ve 4 adet kovan bulundu. Ayrıca mermilerin araç içerisine saplandığı tespit edildi.

Olayda yaralanan M.U.'nun kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ederken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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