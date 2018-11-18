TSK Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

<p> Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de operasyon başlatıldı.</p> <p> Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.</p> <p> Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.</p> <p> <strong>Ayrıntılar geliyor...</strong></p> <p> (CNN Türk)</p>
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