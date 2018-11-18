Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

TSK Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'de sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de operasyon başlatıldı.

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

(CNN Türk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

Kanije Zaferi - Tarihte bugün 18 Kasım 1601

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA