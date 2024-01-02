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  • Silahlı saldırı hazırlığındaki 4 kişiden 3'ü tutuklandı
Güncel

Silahlı saldırı hazırlığındaki 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Ordu'da bir kişiye yönelik silahlı saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA2 Ocak 2024 Salı 10:13 - Güncelleme:
Silahlı saldırı hazırlığındaki 4 kişiden 3'ü tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ünye ilçesinde bir kişiye silahlı saldırı yapılacağı yönünde ihbarın ardından gözaltına alınan M.Y.I, A.S, S.E. ile E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y.I, E.B. ve S.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçedeki ikametgahlarında dün yakalanan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 2 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ile bu silahlara ait fişek, mermi ve şarjör ele geçirilmişti.

  • Ordu
  • tutuklama
  • silahlı saldırı

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