Silahlı soyguna gittiği markette kovalanan zanlı yakalandı

Olay, Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi 2 Nisan Caddesi üzerinde bulunan markette meydana geldi. Yüzü maskeli ve elinde silahla markete giren soyguncu, elinde bulunan poşeti kasiyere uzatarak, kasada bulunan paraları poşete koymasını, aksi takdirde ateş edeceğini söyledi. Bu esnada içeride bulunan çalışan ve müşteriler soyguncunun üzerine yürüdü. Soyguncu elindeki silahla havaya bir el ateş ettikten sonra koşarak dışarı çıktı. Market dışında da bir el ateş ederek kaçan soyguncunun yakalanması için polise haber verildi. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince oluşturulan özel ekip, şüphelinin kimlik tespiti ve yakalanması için marketin giriş, çıkış ve çevre güzergahlar üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Geniş çaplı araştırma sonucu şüphelinin Zeki Aslan olduğu tespit edildi. Aslan, polisin düzenlediği operasyonla olay öncesi yanında bulunan M.E. ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Aslan, parası olmadığı için kurusıkı tabanca ile soygun yapmak istediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aslan tutuklanırken, olay öncesi yanında bulunan M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.