Silivri’de sahibinin elinden kaçan pitbull bir çocuğa saldırdı

Saldırı sonrası çevredeki bir markete sığınan genci market sahibi köpeğin saldırısından kurtardı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 8 Aralık Cumartesi günü gece 21.00 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ortaçeşme Mevkii'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürüyen 16 yaşındaki Savaş A., pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki markete sığınan Savaş A. ‘yı takip eden pitbull markete girerek dehşet saçtı. Neye uğradığını şaşıran

marketin sahibi Recai Açıkgöz, tasmaya bağlı ipinden tutarak köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. O sırada çevredeki sesleri duyan market sahibinin kardeşleri markete gelerek köpeğin saldırısını önlemeye çalıştı. Savaş A.'nın bir arkadaşı ise köpeğin markete girdiğini görerek yardım etmek için market kapısından içeriye baktı. Pitbull cinsi köpeğin saldırısını gören genç, korkup kaçmaya çalışırken düşmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırıda kolundan ve ayağından ısırılarak yaralanan Savaş A. market sahibi Recai Açıkgöz tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıya uğrayan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Market sahibi Erkan Açıkgöz olay sırasında kardeşi Recai Açıkgöz'ün dükkanda olduğunu belirterek, “Bizim evimiz marketimizle yan yana olduğu için sesleri çok net şekilde duyduk. Ne olduğunu anlamak için dükkana geldiğimizde Savaş A.'nın yerde köpeğin saldırısına maruz kaldığını gördük ve yardım etmeye çalıştık. Olayın ilk anında kasada duran kardeşimiz şok geçirmiş ve olduğunu anlayamamış. Sonra bizim gelmemizle birlikte köpeğin tasmasından tutarak çocuktan uzaklaştırdık ve sahibine teslim ettik. Çevremizde başı boş bir çok köpek var ve bunlar tehlike oluşturuyor” diye konuştu.