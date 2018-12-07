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Silivri’de tır kazası yolu trafiğe kapattı

Silivri’de tırın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. kaza nedeniyle Tekirdağ istikametinde yol tamamen araç trafiğine kapandı.

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Alınan bilgiye göre, Tekirdağ- İstanbul kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GH 6103 plakalı tır, Gümüşyaka mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak karşı istikamete geçti. Yolun kenarındaki demir bariyerleri yıkarak karşı yola geçen tır, şarampolde durabildi.

Meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü ve yanında bulunan arkadaşı hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu hasar gören tırın geçişi engellemesi nedeniyle Tekirdağ istikameti tamamen araç trafiğine kapandı. Ağır hasar gören tırın 3 saatlik çalışmanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait (İBB) vinç ile yol kenarına çekilmesinin ardından bölgede yoğunlaşan araç trafiği normale döndü.

İBB’nin temizlik çalışanları ise yola dağılan tırın parçalarını kaldırdı.

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