Silivri'de trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kınalı mevkisi D100 Karayolu Edirne yönünde seyreden Silivri Belediyesine ait 34 BG 7108 plakalı Hasan Ö. yönetimindeki çöp kamyonu ile Selim P. idaresindeki 34 BB 8459 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan Selim P, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Sürücü Selim P. ile yolcu Zeynep P, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hafif yaralanan çöp kamyonu sürücüsü Hasan Ö'ye ise olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.