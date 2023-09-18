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Silivri'deki fabrika yangını söndürüldü! 1 kişi gözaltına alındı

İstanbul Silivri'de, otluk alanda çıkarak bir plastik ambalaj fabrikasına sirayet eden ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangını, yol kenarındaki kuru otları yakarak başlattığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

AA18 Eylül 2023 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Silivri'deki fabrika yangını söndürüldü! 1 kişi gözaltına alındı
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Alipaşa Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 12.38'de, çıkan yangın, bitişiğindeki plastik fabrikasının bahçesinde bulunan plastik konteynerlere sıçradı.

Kısa sürede büyüyen yangına, 12 itfaiye ile 11 AFAD ekibi müdahale etti.

Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Soğutma çalışmaları başlatılan yangının, bir zanlının, yol kenarındaki kuru otları yakmasıyla başladığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen E.K. gözaltına alınırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Silivri'de yol kenarındaki kuru otları yakarak fabrika yangınına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Silivri ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yol kenarındaki kuru otları yakarak yangının çıkmasına sebep olan E.K. isimli şahıs da gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli süreç devam etmektedir" denildi.

  • fabrika yangını
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