Şimdi Doğaya Dokunuş zamanı! 7. ev ve plaj giyimi tasarım yarışması başlıyor

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu yedincisini düzenledikleri Ev ve Play Giyimi Tasarım Yarışması’nda her yıl çıtayı daha da yukarıya taşıdıklarını, onuncu yıllarında hedeflerinin yarışmayı Denizli’de antik kentte gerçekleştirmek ve yabancı tasarımcılar ile birlikte yabancı satın almacıları da dahil etmek olduğunu vurguladı. Bugüne kadar yarışmanın sektöre birçok genç tasarımcı kazandırdığına dikkat çeken Memişoğlu, bu yıl yarışmada tasarımcıları modellerinde dünyaca ünlü Denizli kumaşları kullanmaları için de teşvik ettiklerini belirtti. Türkiye’nin en büyük markalarının dokumalarını yapan Denizli’nin ihracatının %54’ünün tekstil üzerine olduğunu vurgulayan Memişoğlu, bu yıl ki teması “Doğaya Dokunuş” olan yarışmanın Kreatif Direktörlüğünü Uğurkan Erez’in yapacağı bilgisini verdi. Memişoğlu ayrıca yarışmanın 30 yaş altı tüm tasarımcılara açık olduğunu, son başvuru tarihinin 26 Haziran olduğunu sözlerine ekledi.

Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması özelde Denizli olmak üzere, Türkiye genelinde ev ve plaj giyimi sektörünün ihracatını arttırmak, ev ve plaj giyimi sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesini teşvik etmek, sektördeki motivasyon, iş birliği ve dayanışmaya katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor. Yarışma ile birlikte, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşecek altyapıyı oluşturmak için önemli bir adım atılıyor.

Organik ve Ekolojik Denge Korunacak

Bu yılki teması ‘’Doğaya Dokunuş’’ olan Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışması, tasarımda sürdürülebilirlik yaklaşımına dikkat çekiyor. Yüksek kalitede, uzun süre kullanılabilir tasarımların oluşmasını amaçlayan yarışmanın teması, ham maddeden üretime kadar tamamen organik ve ekolojik dengenin korunmasını kolaylaştıracak unsurlardan oluşan fonksiyonel tasarımları içerisinde barındırıyor.

Bu sayede sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler kazandırılması hedefleniyor. Yarışmada ayrıca dünyaca ünlü Denizli kumaşlarının kullanılması ve özel tasarımların bu kumaşlarla yapılması teşvik ediliyor.

Yarışmaya katılacak tasarımcılar, ‘’Ev Giyimi’’ ve ‘’Plaj Giyimi’’ olmak üzere iki kategoride tasarımlar sunulacaklar. Ev Giyimi tasarımı kapsamında bornoz, rahat günlük ev kıyafetleri, gecelik ve pijama, plaj giyimi kapsamında ise mayo hariç mayo üzerine giyilebilen her türlü kıyafet ve beraberindeki aksesuarları tasarlayacaklar. Her tasarımcı yarışmaya “1 bayan ve 1 erkek ev giyimi” ve “1 bayan ve 1 erkek plaj giyimi” tasarımı olmak üzere toplam 4 ayrı tasarım ile katılacaktır.

Yarışmaya, üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde veya tasarım bölümlerinde okuyan ya da mezun olan, tasarım meslek yüksekokullarının tasarım bölümlerinden veya en az 2 yıllık tasarım sertifika/diploma programında eğitim alan ya da mezun olan kişiler katılabilecektir.

Para Ödülünün Yanı Sıra Yurtdışı Eğitim Bursu İmkanı Kazanma Şansı

7. Ev ve Plaj Giyimi Tasarım Yarışmasında 37.500 TL’si para ödülü olmak üzere 4 ödül verilecektir. Birincilik ödülü 15.000 TL, ikincilik ödülü 10.000 TL, üçüncülük ödülü 7.500 TL, jüri özel ödülü ise 5.000 TL olacaktır. Ayrıca dereceye giren ilk üç tasarımcı, patent tescil imkanı, online İngilizce eğitimi, staj imkanı ve yurt dışı tasarım eğitimi bursu imkanı kazanacaktır.

Yarışmaya katılacak eser sahiplerinin 26 Haziran 2019 saat 17.00’ye kadar web sitesi üzerinden dijital ortamda başvurularını yapmaları gerekmektedir. Jüri değerlendirmeleri sonucu dereceye girenler 1 Kasım 2019’da Denizli’de gerçekleştirilecek olan büyük ödül töreninde açıklanacaktır.