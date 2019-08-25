Sinat ve Haftanin’e Pençe-3 darbesi indi

Pençe-3 Harekatı’nın başladığını Milli Savunma Bakanlığı “Hudut güvenliğini ileriden sağlamak, Sinat-Haftanin bölgesinde bulunan teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek maksadıyla icra edilmektedir. Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile desteklenen operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” ifadeleriyle duyurdu. Türkiye bir yandan Doğu Akdeniz’de sondaj gemilerini korurken, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorlarını temizlerken aynı zamanda Irak’ın kuzeyinde başlattığı Pençe-3 Harekâtı ile tüm dünyaya aynı anda birçok noktada operasyon yapabilme kabiliyetini gösterdi.

O GÜZERGAHA GİRDİK

Harekatı ‘Şırnak ve Hakkari’yi sınır ötesinde karşılayan yerin ele geçirilmesi’ olarak niteleyen uzmanlar, ilk iki harekatta etrafı sarılan terör yuvaları Pençe-3 ile tamamen çembere alındığı değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütünün Türkiye’ye geçişinde kullandığı iki ana güzergâh bulunuyor. Bunlardan biri Zap-Hakurk ve Hakkâri, diğeri ise Sinat-Haftanin ve Şırnak güzergâhları. TSK, son harekâtla ikinci güzergâhı ele geçirmek için çok önemli bir operasyon başlattı.

DÜNYAYA MESAJ

Pençe 3 Harekâtı ile Şırnak’ın karşısında bulunan Sinat ve Haftanin bölgesine Mehmetçiğin girdiğine dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar “Mehmetçik, ikinci ana güzergâha ayağını bastı. Bu sadece Irak’ta değil tüm güney hattındaki terör ağını parçalamak için yapılıyor. Dahası Türkiye Fırat’ın doğusundaki ve İdlib’deki kuvvetlerini kaydırmadan böyle bir adım atıyor ki, bu da dünyaya verilen bir mesajdır” dedi

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ VAR

Ağar, bölgede ciddi yığınak, sığınak ve mühimmat bulunduğunu, bu alanın temizlenmesinin sadece Irak’ın kuzeyini değil, Suriye’nin kuzeyini de etkileyeceğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: Güney sınır hattına baktığımızda, Türkiye, burada yaratılmak istenen terör ağını Pençe-3 Harekâtı’yla bozuyor. Bu harekat dünyaya da askeri bir mesaj veriyor. Bakın Türkiye, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ile Afrin’den Cerablus’a birliklerini yerleştirdi. Yanı sıra İdlib’de üsler kurdu. Fırat’ın doğu hattı içinse on binlerle ifade edilen bir askeri yığınak yaptı. Bunların ardından Pençe 1 ve Pençe 2 gerçekleşti. Son adımı Pençe-3 ile bu bölgelerden bir tek askerini Sinat-Haftanin’e kaydırmadı. İşte bu Türkiye’nin askeri irade ve gücünün dünyaya ifadesidir.