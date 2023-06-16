YKS'ye girecek olan yaklaşık 3 buçuk milyon öğrenci ve ailesi, sınavsa başarı için okunacak duaları araştırıyor. Haziran'ın 17-18 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavında öğrenciler üniversite hayali için ter dökecek. Peki Sınava giren öğrencinin arkasından hangi dualar okunur? sınava giren çocuğun arkasından nasıl dua edilir? İşte sınava giren öğrencinin arkasından okunacak dua ve sureler

Üniversite sınavı bu yıl Haziran'ın 17-18 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava girecek adayların başarılı olması için okuyabileceği duaları ve Sınava giren öğrencinin arkasından okunacak sureleri bir araya getirdik. İşte Çocuğun başarılı olması için okunacak dualar ve sureler

SINAVDA BAŞARI DUASI

Bismillahirrahmanirrahim... "Allah'ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir." (Hâkim, De'avât, No: 1879, I, 510)

* "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

* "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet

Anlamı: "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver." (İsrâ Sûresi 80)

Bismillahirrahmanirrahim... Ey Rabbim! Göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü, çöz de sözümü anlasınlar. (TAHA 25-28)

Bismillahirrahmanirrahim... "Rabbim! Girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla, bana tarafından yardımcı bir güç ver!" (İSRA- 80) 10 defa

SINAVA GİREN ÖĞRENCİNİN ARKASINDAN OKUNACAK DUA VE SURELER

Rabbi Yessir ve la tüasir, rabbi temmim bil hayr.

Türkçesi: Rabbim işimi kolaylaştır, güçleştirme. Rabbim bu işimi hayırla tamamla.

-Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyümun, Hakemun, Adlün, Kuddüsün. İyyake na'büdü ve iyyakenesta'in. İnna fetahna leke fethan mubina." (19 defa okunacak)

-Bismillahirrahmanirrahim,-"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli" (10 Kere)

-Bismillahirrahmanirrahim, "Rabbi edhılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultanen nasira." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çıkar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

-Bismillahirrahmanirrahim,"Ya Hayyu Ya Kayyüm, Birahmetike esteğisü." (10 kere)

ANLAMI: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.

ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."

Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)

"Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

ANLAMI: Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

-Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.

YKS'ye girecek öğrenciye Sınavda başarılar mesajları