Sincar dağı nerede haritadaki yeri neresi? Bakan Akar son dakika Sincar açıklaması nedir? soruların yanıtları merak konusu oldu. Sincar operasyonunda yeni ayrıntılar belli oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK'nın komuta kademesiyle Fırat'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. Harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçaklar da görev aldı. Baskın tarzında gerçekleştirilen harekat kapsamında 30'dan fazla hedef imha edildi, Karacak Dağı bölgesi ilk defa vuruldu. Milli Savunma Bakanı Akar, "Bu görev bitti bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız" dedi. Sincar dağı nerede haritadaki yeri ve Bakan Akar son dakika açıklaması detayları star.com.tr'de. İşte Sincar'ın haritadaki konumu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) komuta kademesiyle Fırat'ın doğusundaki teröristlerin ana kaynağını oluşturan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekatı Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti. TSK'nın dün Sincar ve Karacak bölgesine düzenlenen operasyonda imha edilen bölgelerin, Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK'nın personel, silah ve malzemelerinin ana kaynağı olduğu belirtildi.



Baskın tarzında yapılan harekatta 20'den fazla savaş uçağının yanı sıra insansız hava araçları ile tanker uçakları da görev aldı.



Akar, savaş uçaklarının 30'dan fazla hedefi imha ettiği, Karacak Dağı bölgesinin ilk defa vurulduğu başarılı harekatın ardından, "Bu görev bitti, bundan sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız." dedi.





TSK tarafından terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51'inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda, dün akşam saatlerinde Irak kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi.



Teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen harekat, gerek verdiği mesaj gerekse plan ve icra aşamalarıyla dikkati çekti.

SİNCAR NEREDE?

Sincar nerede sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Terör örgütü PKK'nın ikinci bir Kandil haline getirmek istediği Sincar, harita üzerinde konumu ile sorgulanmaya devam ediliyor. Sincar, harita üzerindeki konumu nedeniyle Türkiye açısından önem arz ediyor. Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın burada konuşlanmaya çaba göstermesi ve burayı yeni bir kandil haline getirmek istemesi, yeni bir gündemi ortaya çıkardı.

SİNCAR NEREDE YER ALIYOR? NÜFUSU KAÇ?



Etrafının sıra dağlarla çevrili olmasından dolayı hem güvenlik hem de ticari açıdan avantajlı bir konumu olan Sincar, yaklaşık 3 bin 200 kilometrekarelik bir alana sahip.



Sincar'ın nüfusu 2014 öncesi verilerine göre de 350 ila 400 bin kişi civarında.



Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'teki saldırısının ardından bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusunun yüzde 82'si Ezidi, yüzde 13'ü Müslüman-Kürt, yüzde 5'i ise Araplardan oluşuyor.



Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi konuşuluyor.

SİNCAR NEDEN KRİTİK BÖLGEDE?



DEAŞ'ın 3 Ağustos 2014'te Ezidilerin çoğunlukta yaşadığı Musul'un Sincar ilçesini ele geçirmesini bahane ederek Kandil ve Suriye'den gönderdiği militanlar vasıtasıyla bölgeye yerleşen PKK, ilçenin jeostratejik avantajından da yararlanarak, Kandil'e alternatif ikinci bir üs oluşturmayı hedefledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin DEAŞ ile mücadelede başarısız kalmasından da yararlanan terör örgütü PKK, "Ezidilere yardım etme" bahanesiyle bölgeye yerleşme imkanı buldu.



Peşmerge güçleri tarafından 14 Kasım 2015'te Sincar'ın DEAŞ'tan tamamen kurtarılmasına rağmen PKK ilçeden geri çekilmek yerine kamplarını genişletip elinde tuttuğu bölgelerde tüneller kazmaya başladı.



IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Ezidilerin önde gelen isimlerinin tüm çağrılarına rağmen PKK ve ona bağlı yerel militanlar Sincar Dağı başta olmak üzere diğer bölgelerde varlıklarını sürdürmeye devam etti.



Barzani ve Ezidilerin geri çekilme çağrısına kulak asmayan PKK'nın, 3 Mart'ta Sincar'ın Hanesur köyüne geçmek isteyen Suriyeli Peşmergelere saldırmasıyla patlak veren çatışma da ilçedeki gerginliğin artmasına sebep oldu.