İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2023 Cuma / 1 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4042
  • EURO
    21,2534
  • ALTIN
    1238.53
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sınır kapısında çıkış bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
Güncel

Sınır kapısında çıkış bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır parklarında çıkış sırası bekleyen tır şoförleri, Ramazan Bayramı'na ailelerinden uzakta buruk girdi.

AA21 Nisan 2023 Cuma 09:41 - Güncelleme:
Sınır kapısında çıkış bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
ABONE OL

Şoförler, bayram namazının ardından tır parkındaki meslektaşlarıyla bayramlaştı. Telefonla ailelerini görüntülü arayan tır sürücüleri, yakınlarının bayramlarını kutladı.

Finlandiya'ya giden Ferhun Taşpınar, AA muhabirine, bayramı ailesinden uzak geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyledi.

Tır şoförlüğünün zor bir meslek olduğunu belirten Taşpınar, "Bayram, yılbaşı demeden çalışıyoruz. Hayatımız yollarda geçiyor. Gidiş gelişimiz 15-20 gün sürüyor. Ailemizden ve büyüklerimizden uzakta kalıyoruz. Dilediğimiz gibi bayramlaşamıyoruz." diye konuştu.

Şoförlerden Adem Sargın ise ailesiyle telefonda bayramlaştığını ifade etti.

Bir bayramı daha yolda geçirdiğini dile getiren Sargın, "Bayramlar böyle geçiyor. Hüzün, hasret ve aile özlemiyle bayramı yaşıyoruz. Tır şoförleri olarak bunu kabullendik, çünkü hayatımız bu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.