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Sınır köyünde '23 Nisan' coşku ile yaşandı

Hakkari'nin İran sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünde düzenlenen 23 Nisan programında öğrenci, öğretmen, halk ve askerler birlikte halay çekti.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca köyünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen ilçenin İran sınırındaki Çatalca köyü Soğuksu mezrasında bayram coşkusu yaşandı.

Soğuksu İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Okul Müdürü Başaran Dilek, bugün çocuklara yönelik güzel etkinlikler yaptıklarını söyledi.

HALK OYUNLARI VE MÜZİK DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Okul yeni olduğu için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını burada ilk kez düzenlediklerini aktaran Dilek, "Burada öğrencilerimiz halk oyunları, tiyatro ve çeşitli dans gösterileri ile yarışmalar hazırladı. Çocuklarımız güzel zaman geçirdi ve bayramı coşkuyla kutladı. Yoğun katılımlarınızdan dolayı okulumuz adına hepinize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Adından öğrencilerin şiirler okuduğu programda halk oyunları, dans ve tiyatro gösterileri ve müzik dinletisi ile çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Gösterilerden sonra öğretmen, öğrenci, vatandaş ve askerler birlikte halay çekti.

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