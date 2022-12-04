Sınırda 1077 km'lik blokaj! İHA ve SİHA'lar kuş uçurtmuyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine girdi, teröristlerin inlerini başına yıkmaya başladı. Hava harekatıyla şimdiye kadar 480 terörist etkisiz hale getirildi. 'Pençe-Kılıç Operasyonu' adı verilen harekatla birlikte terör hedefleri bir bir imha edildi. İçişleri Bakanlığı, terör ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin arttırılması, düzensiz göçmen geçişlerinin engellenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla fiziki ve teknolojik tedbirler alarak güvenliği üst seviyeye çıkardı.



BİN 77 KİLOMETRE GÜVENLİK DUVARI VE DEVRİYE YOLU

Sabah'ın haberine göre; Coğrafi koşullar, iklim şartları, engebeli ve yüksek rakımlı arazi yapısı ile birlikte çevre ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklardan dolayı sınır güvenliği açısından 1. derecede riskli olduğu değerlendirilen bin 471 kilometrelik İran ve Suriye sınırında bugüne kadar bin 77 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu 403 kilometreden bin 77 kilometreye çıkarıldı.

SURİYE SINIRI EMNİN ELLERDE

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri (SFGS) kurulum çalışmaları kapsamında 911 kilometrelik Suriye sınırının, yapılması planlanan 837 kilometrelik kısmının tamamında güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı tamamlandı. Son 5 yılda güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu 310 kilometreden 837 kilometreye çıkarıldı.

Türkiye-Suriye sınırının doğudaki en son noktasından başlayarak Irak sınırımızı oluşturan Habur ve Hezil Çayları boyunca 33 kilometre sedde, devriye yolu ve yüksek güvenlikli panel çit yapılmasına yönelik projesinin 1. aşamasının ihalesi tamamlandı. Suriye sınırında görev yapan hudut birliklerinde kullanılmak üzere Aselsan ile yürütülen proje kapsamındaki 284 adet termal kamera teslim edildi.



ASELASAN ÜRETTİĞİ OPTİK KULELER İRAN SINIRINDA

Türkiye'nin bir diğer komşusu olan 560 kilometrelik İran sınırında ise; Iğdır'da 54 kilometre, Ağrı'da 81 kilometre, Hakkari'de 19 kilometre, Van'da 86 kilometre olmak üzere 240 kilometre güvenlik duvarı ve devriye yolunu tamamladı. Hakkari'de 24 kilometre, Van'da 77 kilometre olmak üzere 101 kilometrelik kısımda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca İran sınırındaki güvenlik duvarı ve devriye yolu uzunluğu son 5 yılda 93 kilometreden 240 kilometreye çıkarıldı. AB fonlarıyla desteklenen proje kapsamında kurulan; 341 kulenin 91'i batı, 250'si ise doğu sınırlarımızda yer alıyor. ASELSAN tarafından üretilen 341 optik kuleler ile; bin 182 kilometrelik doğu sınırımızın yaklaşık 740 kilometresi ile 472 kilometrelik batı sınırımızın yaklaşık 350 kilometresinde gözetleme imkanı sağlıyor.

Yerli termal kamera, lazer mesafe ölçer, gündüz görüş kamerası, kara gözetleme radarı ve atış yeri tespit sistemleri ile sınır gözetleme faaliyeti gerçekleştiriyor. Gözetleme sistemlerinden elde edilen veriler radyolink sistemi ile kablosuz olarak karakol, bölük ve taburlardaki komuta kontrol merkezlerine aktarılıyor. Sahada zemine yerleştirilecek sensör setlerinin hareket ve titreşim algılama kabiliyeti ile gözetleme sistemlerinin görüş alanında olmayan yerler için de kapsama sağlayabiliyor.

Türkiye'nin doğu ve batı sınırlarında sınır gözetleme imkanlarının geliştirilmesi amacıyla 2017 ve 2020 yıllarında İçişleri Bakanlığı tarafından 139 adet Zırhlı Gözetleme Aracı tedarik edilerek hudut birliklerinin kullanımına sunuldu.

151 ADET SİSMİK ALGILAYICI SİSTEM KURULDU

Komşu ülkelerle yaşanılan sınır ihtilafları nedeniyle güvenlik duvarı ve devriye yolu yapılamayan yerler ile zorlu arazi şartlarından dolayı güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımının maliyetinin çok yüksek olduğu yerlere Teknolojik Güvenlik Sistemlerinden biri olan sismik algılayıcı sistemler yerleştirildi. Hakkari-İran sınırında 151 Adet sismik algılayıcı sistemin kurulumu tamamlandı.

GÜVENLİK PROJELERİNE 300 MİLYON LİRA KAYNAK

Sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla kara sınırlarımızda aydınlatma sistemlerinin kurulumu hız kesmeden devam ediyor. Son 5 yılda 319 kilometre olan aydınlatma sistemi 650 kilometreye çıkarıldı. Yeni kurulan aydınlatma sistemleri projelerine kamera, algılayıcı ve solar sistemler de entegre edilmeye başlandı.

Ağrı, Ardahan, Hatay, Iğdır ve Şanlıurfa sınır hattında son 5 yılda toplam 163 kilometre kamera ve termal algılayıcı sistemler aydınlatma sistemine entegre edildi. Sınır fiziki güvenlik sistemleri bünyesindeki aydınlatma, kamera, elektro-optik kule vb. projelerin hayata geçirilmesi ve hudut karakollarının ihtiyaçları kapsamında enerji nakil hatları yapım işleri için 300 milyon lira civarında kaynak tahsis edildi.



Güvenlik yolları kapsamında 2022 yılında 297 kilometre güvenlik yolu yapıldı. 13 ildeki 26 proje için 506 milyon 995 bin 852 lira ödenek gönderildi. Son 5 yılda güvenlik yolları uzunluğu yüzde 67 oranında arttırılarak 2 bin 392 kilometreden 3 bin 985 kilometreye çıkarıldı.

