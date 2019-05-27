Sınırda EYP patladı: 1 askerimiz yaralandı
Türkiye-İran sınırında teröristlerce döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 askerimiz yaralandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesi yakınlarında teröristlerce döşenen EYP’yi imha etme çalışması sırasında patlama meydana geldi. Jandarma bomba imha uzmanı 1 asker EYP’nin patlaması sonucu sağ elinden yaralandı. Sağ elinden yaralanan ve parmakları kopan asker, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı asker Erzurum’a sevk edildi. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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