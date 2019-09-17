Sınırda hareketlilik

Suriye´nin kuzeyindeki hava sahasının Türkiye´ye ait insansız hava araçlarına açılmasının ardından aynı bölgede Türkiye ile ABD´ye ait helikopterler ile 4 kez ortak devriye yapıldı.

TERÖRİSTLER NÖBETTE

Türkiye sınırına yakın noktalarda silahlı teröristler oluşturdukları mevzilerde nöbet tutmayı sürdürürken, iş makinelerinin ise kentin iç kesimlerinde çalışma yaptığı görüldü. Telabyad´da iş makinesi hareketliliği yaşanırken, aynı saatlerde Akçakale semalarında ise Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait 2 helikopter görüldü. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki piste inen Skorsky tipi 2 helikoptere bakım ve yakıt takviyesi yapıldı.