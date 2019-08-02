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Hakkari Valiliği'nden sınırda vurulan gençle ilgili açıklama

Hakkari Valiliği, 01.08.2019 günü Kuzey Irak sınırından Derecik İlçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırların dışında terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışanlara yönelik Sınır Birlikleri tarafından dur ihtarında bulunulduğu ifade edildi.

  • HAKKARİ/24 TV
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Valilik, “Ancak dur ihtarına uymayarak sınırımıza doğru Kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği 1 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız olay yerinde bulanan Hudut Birliklerimize ait araçlar ile Derecik Sahra Hastanesine kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.” denildi.

Polisten ibretlik ceza!

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