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Şanlıurfa’nın Suriye sınırında yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırında toprağa gömülü halde yüklü miktarda patlayıcı ve bu patlayıcıyı harekete geçirmek için kullanılan çok sayıda düzenek ele geçirildi.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat teşkilatıyla koordineli bir şekilde, PKK/YPG terör örgütünün yapması muhtemel eylemleri engellemek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığının da talimatıyla Ceylanpınar’ın Suriye sınır hattında alan araması yaptı. Yapılan aramada sazlık alanda toprağa gömülü halde 65 kilogram RDX/PETN plastik patlayıcı madde, bu patlayıcıları harekete geçirmek üzere hazırlanmış 6 adet zaman ayarlı elektronik devre, 5 adet verici, 9 adet alıcı devre, 21 adet elektrikli kapsül ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
 

Dünyanın manyetik kutbu değişti

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