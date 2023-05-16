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Sinirden masayı yumrukladı! Perde arkası ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrası Twitter hesabından paylaştığı videoda sinirli bir şekilde masasını yumruklaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, kendisine yönelik 'Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et. Erdoğan'ı arayarak tebrik et. Genel başkanlıktan istifa et' baskısı olduğu öne sürüldü.

16 Mayıs 2023 Salı 07:35 - Güncelleme:
Sinirden masayı yumrukladı! Perde arkası ortaya çıktı
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7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisi sonrası Twitter hesabından paylaştığı videoda sinirli bir şekilde masasını yumruklaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İttifak ortakları tarafından hedef tahtasına konulan Kılıçdaroğlu, oy sayımı sürerken sosyal medyadan "Öndeyiz" paylaşımında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu dün paylaştığı videoda ise "Buradayım be buradayım" dedikten sonra, elini yumruk yapıp kalbine vurarak "Siz de buradasınız" ifadelerini kullandı. Görüntüler, masaya eliyle vuran Kılıçdaroğlu'nun "Buradayım" sözleriyle son buldu.

Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisinin nedeninin, kendisine yönelik "Seçim sonuçlarını bu şekilde kabul et. Erdoğan'ı arayarak tebrik et. Genel başkanlıktan istifa et" baskısı olduğu öne sürüldü.

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