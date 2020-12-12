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Sinop'ta yangın faciası: Yaşlı çift yanarak can verdi

Sinop Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 kişi yanarak hayatını kaybetti.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 14:17 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 14:17
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Yangın sabah saatlerinde Erfelek ilçesine bağlı Meydan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belli olmayan bir nedenle 82 yaşındaki Salih Yeni’ye ait altı ahır üstü ev olan 2 katlı ahşap binada yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erfelek Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev sahibi 82 yaşındaki Salih Yeni ve eşi Kezban Yeni(77) hayatını kaybetti. Cenazeler otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Çok sayıda hayvanın da telef olduğu yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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