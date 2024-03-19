CHP'li eski Kültür-Turizm Bakanı ve Mersin Milletvekili İstemihan Talay, kısa süre önce CHP'nin Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiği yönünde açıklamalar yaptı. Bu açıklamaları büyük yankı uyandıran Talay'dan yeni açıklama geldi. Ülke gündemine oturan CHP'nin Mersin'i DEM Parti'ye peşkeş çektiği sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Talay, "Hatta yaşanan bazı gelişmeler haklılığımı tescilliyor. CHP seçmeni milli bekamızın tartışma konusu yapılmasına müsamaha göstermez, göstermemeli" dedi. CHP'nin Türk milletinin varlığını tehlikeye atan hiçbir hesabın içerisinde olamayacağını vurgulayan Talay, "DEM Parti ile girilen ittifak bu ülkeye fayda sağlamaz" dedi.

'HAYATİ ÖNEMİ VAR'

Sabah'ın haberine göre, Suriye-Irak-İran ve Türkiye'yi de içerisine alan 'garson devlet Projesi'nde Mersin'in hayati önem taşıdığını belirten Talay, "Bu sebeple uzun yıllardır bölgede demografik yapıyla oynanıyor. Geldikleri son aşama ise liman bölgesini siyasi olarak ele geçirmek. Bu sebeple DEM Parti Mersin'de Toroslar ve Akdeniz ilçelerini ısrarla istiyor. Mersin üzerinden 'garson devleti' dünyaya açmayı hedefliyorlar. Ancak bu millet tehdidi, tehlikeyi gördü. Mutlaka 31 Mart'ta gereğini yapar" diye konuştu.

CHP-DEM KOLTUK PAYLAŞIYOR

CHP'nin DEM Parti onayıyla Toroslar adayı gösterdiği Abdurrahman Yıldız, DEM Parti adayları için oy istemişti. DEM Parti ise Akdeniz ilçesinde Nuriye Arslan ve PKK'lı terörist firari Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni Hoşyar Sarıyıldız'ı aday gösterdi. Bölgede CHP'li meclis üyesi adayları bile DEM Parti'nin adayları için açık açık oy istiyor. DEM Parti'nin, Toroslar ve Akdeniz için başkanlık ve meclis grubu oluşturmak için listelerini CHP listelerine yerleştirdiği belirtiliyor.