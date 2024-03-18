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Güncel

Sinyal bilgileri FETÖ'cülerin kaçış rotasını ele verdi!

FETÖ mensuplarının başkaları adına açılan cep telefonu hatlarıyla illegal kaçışlarını organize ettikleri tespit edildi. Ancak örgütün herkesin yurt dışına çıkışına karşı olduğu saptandı.

Sabah Gazetesi18 Mart 2024 Pazartesi 07:35 - Güncelleme:
Sinyal bilgileri FETÖ'cülerin kaçış rotasını ele verdi!
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Türkiye'de geçen yıl yapılan genel seçimlerden istediğini alamayan Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ), geçmiş dönemde örgütte kritik ve mahrem yapılarda görev alan isimleri tek tek yurtdışına kaçırmaya başladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturmada, haklarında yakalama kararı olan ve yakın zamanda davası sonuçlanacak örgüt üyelerinin illegal kaçışlarını başkaları adına açılan GSM hatlarıyla organize ettiğini ortaya çıkardı. Örgüt üyesinin kullandığı başkasına adına açılan hattın sinyal bilgileri çıkaran polis, kaçışın rotasını belirledi: Antalya-Burdur-Afyonkarahisar-Kütahya-Bilecik-Bursa-İstanbul-Edirne-Yunanistan.

KAÇIN TALİMATI

Soruşturma kapsamında örgütün yurt içindeki mensuplarına ülkeyi terk etmesi yönünde çağrıda bulunduğu ve yönetiminin kaçış organizasyonlarında 'hicret' algısı yaratmaya çalıştığı belirtildi. Kaçışlarda önceliğin örgütte kritik, mahrem yapılarda görev almış ve kalması riskli görülen kişiler olduğu öğrenildi. Örgütün bu kişilerin kaçmasına yardım ettiği, diğerlerininse kendi imkanlarıyla kaçmasının istendiği belirtildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde örgüt yöneticilerinin önemsiz gördüğü üyelerin kaçışıyla ilgili ise sorumluluk alınmaması yönünde talimat verdiği belirtildi.

BAŞKASINA ADINA HAT AÇMIŞLAR

Yurtdışına kaçmaya çalışan örgüt üyelerinin başkalarına adına açılan GSM hatları kullandığı ortaya çıktı. Polisin takibi sonucu terzi Bülent'in işyerinde yapılan aramada örgütün başkası adına açtırdığı bir hat ele geçirildi. Hatta ait belgelerden numaranın sinyal bilgileri kontrol edildi ve örgüt üyelerinin yurtdışına kaçış organizasyonunda kullanıldığı belirlendi.

İŞTE KAÇIŞ ROTASI

Hattın sinyal bilgileri kaçışın rotasını ortaya çıkardı. Antalya'dan başlayan sinyallere göre, örgüt üyeleri Burdur, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik ve Bursa güzergahını kullanarak İstanbul'a geçti. Bir süre İstanbul'da sinyal veren hat daha sonra Edirne ve Yunanistan'a geçişte sinyal verdi. Ayrıca örgütün kaçırdığı elemanlara belirledikleri mensupları aracılığıyla araç kiralayıp ulaşımlarını sağladıkları, gittiği ülkelerde yardımcı olacak mensuplar belirleyerek irtibat sağladığı kaydedildi.

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