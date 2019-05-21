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Sır cinayet çözüldü... Fişi çekti, öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde KOAH hastası Alman Anneliese Ilse Gansert'in bağlı olduğu oksijen cihazının fişinin çekilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

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Ilıca Mahallesi Kumköy turizm merkezinde oturan ve KOAH hastası olduğu için oksijen tüpüne bağlı yaşayan 65 yaşındaki Anneliese Ilse Gansert'ten uzun süre haber alamayan komşuları, 3 Mayıs'ta evden ağır kokular gelmesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Gelen ekiplerin çilingir yardımıyla girdiği evde Gansert ölü bulundu. İncelemede yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen Gansert'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gansert'in öldüğünü bildiği halde kolluk kuvvetlerine bildirmediği öne sürülen kadının erkek arkadaşı Alman uyruklu Bernd H.R. (55) çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili bir tanık, jandarma ekiplerine, Bernd H.R'nin cinayeti işlediğini kendisine beyan ettiğini, havasız bırakarak Anneliese Ilse Gansert'i öldürdüğüne dair ses kayıtları olduğunu belirterek delilleri teslim etti.

Gansert'in bağlı olduğu oksijen cihazının fişini çekerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla Meltem Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan zanlının, ev aramasında maktule ait banka dokümanları ile banka hesap kartları bulundu.

Bernd H.R, Gansert'in kendisine borcu olduğunu, bu nedenle banka kartlarını aldığını, ölüm olayıyla ilgisi olmadığını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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