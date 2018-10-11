Sır perdesi aralanıyor

Tarih: 2 Ekim 2018 Salı. Yer: Beyoğlu’ndaki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu. Saatler 13.14’ü gösterdiğinde ülkesinin başkonsolosluğuna giren Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamadı. Kaşıkçı içeriye girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz’e “2 saat içinde çıkmazsam AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber ver” dedi. Kendisinden bir daha haber alınamayan Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına giriş görüntüleri ortaya çıktı. Ancak başkonsolosluktan ayrıldığını iddia eden Suudi makamları henüz kanıt olarak bir güvenlik kamerası kaydını gösteremedi.

Cemal Kaşıkçı’nın belirtilen sürede çıkmaması üzerine Hatice Cengiz, saat 16.00’da durumu Yasin Aktay’a ve Türk Arap Derneği’ne bildirdi. Konsolosluktan bir görevli saat 18.00 sıralarında kapı önünde bekleyen Hatice Cengiz’e “O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok” dedi.

15 KİŞİLİK EKİP

Aynı gün Emniyet kaynakları, evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan Kaşıkçı’nın bir daha çıkmadığı bilgisini teyit etti. Kaynaklar, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğunun, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Al Watan gazetesine katkılarda bulunan, Orta Doğu’nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması halen gizemini korurken, detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Kaşıkçı’nın kaybolması sonrasında, Atatürk Havalimanı ve konsolosluk önündeki bazı görüntülerin ortaya çıkarılmasıyla sır perdesi aralanmaya başladı. Suudi vatandaşları taşıyan ilk uçak 2 Ekim’de saat 03.28’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi ve 17.40’ta buradan ayrıldı. Suudi Arabistan’dan kalkan diğer uçak da 17.30’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı ve 21.44’te Atatürk Havalimanı’ndan kalktı. Akşam gazetesinin ele geçirdiği 24 TV’de yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde olay günü Türkiye’ye giriş yapan 15 kişilik ekibin kimlik bilgileri tespit edildi. Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa giriş anı ve konsolosluğa gün içerisinde yapılan şüpheli giriş çıkışlar ile Atatürk Havalimanı’ndaki hareketlilik dikkat çekti. Adli delil konusunda uzman olduğu belirtilen Tubaigy’nin, çok sayıda subaya olay yeri inceleme konusunda eğitim verdiği biliniyor.

ÜÇ KİLİT İSİM

Bu kişiler arasında yer alan üç isim ise dikkat çekti. 47 yaşındaki Salah Muhammed Al Tubaigy Atatürk Havalimanı’na 2 Ekim’de 03.38’de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel’de kaldı. Saat 20.29’da yine özel jetle çıkış yaptı. Subay olan ve Suudi Arabistan adli tıbbının başında yer alan Tubaigy’nin ülkesinde “delilleri yok etmede uzman kişi” olarak tanınıyor.

Farklı uçakla gelip birlikte döndüler

Diğer iki ismin ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yanında koruma olarak yer aldığı öne sürüldü. Bu iddiaları doğrulayan geçen yıl çekilmiş bir fotoğraf da ortaya çıktı. Bu isimlerden Muhammed Saad Al Zahrani (30 ) Atatürk Havalimanı’na tarifeli uçakla geldi, saat 16.29’da pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel’de kaldı. Saat 21.44’te yine Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere pasaporttan çıkış yaptı. Diğer koruma Thaar Ghaleb T. Alharbi (39) ise Atatürk Havalimanı’na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03.41’de giriş yaptı. Mövenpick Hotel’de kaldı. Saat 17.44’te özel jetle döndü.

17 SAAT 28 DAKİKA SÜRDÜ