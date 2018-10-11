Sır perdesi aralanıyor
Türkiye’ye gelen 15 kişilik ekipte yer alan kişilerin kimlikleri tespit edildi. Ekipte Suudi adli tıp kurumunun başındaki isim Dr. Al Tubaigy ile Suudilerin Veliaht Prensi Selman’ın iki yakın koruması yer aldı.
Tarih: 2 Ekim 2018 Salı. Yer: Beyoğlu’ndaki Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu. Saatler 13.14’ü gösterdiğinde ülkesinin başkonsolosluğuna giren Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamadı. Kaşıkçı içeriye girmeden önce nişanlısı Hatice Cengiz’e “2 saat içinde çıkmazsam AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber ver” dedi. Kendisinden bir daha haber alınamayan Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasına giriş görüntüleri ortaya çıktı. Ancak başkonsolosluktan ayrıldığını iddia eden Suudi makamları henüz kanıt olarak bir güvenlik kamerası kaydını gösteremedi.
Cemal Kaşıkçı’nın belirtilen sürede çıkmaması üzerine Hatice Cengiz, saat 16.00’da durumu Yasin Aktay’a ve Türk Arap Derneği’ne bildirdi. Konsolosluktan bir görevli saat 18.00 sıralarında kapı önünde bekleyen Hatice Cengiz’e “O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok” dedi.
15 KİŞİLİK EKİP
Aynı gün Emniyet kaynakları, evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndan Kaşıkçı’nın bir daha çıkmadığı bilgisini teyit etti. Kaynaklar, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul’a gelen aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşın bulunduğunun, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiğini bildirdi.
GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
Al Watan gazetesine katkılarda bulunan, Orta Doğu’nun en etkin gazetecilerinden biri olarak gösterilen Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı’nın kaybolması halen gizemini korurken, detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı. Kaşıkçı’nın kaybolması sonrasında, Atatürk Havalimanı ve konsolosluk önündeki bazı görüntülerin ortaya çıkarılmasıyla sır perdesi aralanmaya başladı. Suudi vatandaşları taşıyan ilk uçak 2 Ekim’de saat 03.28’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi ve 17.40’ta buradan ayrıldı. Suudi Arabistan’dan kalkan diğer uçak da 17.30’da Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı ve 21.44’te Atatürk Havalimanı’ndan kalktı. Akşam gazetesinin ele geçirdiği 24 TV’de yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde olay günü Türkiye’ye giriş yapan 15 kişilik ekibin kimlik bilgileri tespit edildi. Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa giriş anı ve konsolosluğa gün içerisinde yapılan şüpheli giriş çıkışlar ile Atatürk Havalimanı’ndaki hareketlilik dikkat çekti. Adli delil konusunda uzman olduğu belirtilen Tubaigy’nin, çok sayıda subaya olay yeri inceleme konusunda eğitim verdiği biliniyor.
ÜÇ KİLİT İSİM
Bu kişiler arasında yer alan üç isim ise dikkat çekti. 47 yaşındaki Salah Muhammed Al Tubaigy Atatürk Havalimanı’na 2 Ekim’de 03.38’de Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi. Mövenpick Hotel’de kaldı. Saat 20.29’da yine özel jetle çıkış yaptı. Subay olan ve Suudi Arabistan adli tıbbının başında yer alan Tubaigy’nin ülkesinde “delilleri yok etmede uzman kişi” olarak tanınıyor.
Farklı uçakla gelip birlikte döndüler
Diğer iki ismin ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın yanında koruma olarak yer aldığı öne sürüldü. Bu iddiaları doğrulayan geçen yıl çekilmiş bir fotoğraf da ortaya çıktı. Bu isimlerden Muhammed Saad Al Zahrani (30 ) Atatürk Havalimanı’na tarifeli uçakla geldi, saat 16.29’da pasaporttan geçiş yaptı. Wyndham Grand Hotel’de kaldı. Saat 21.44’te yine Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle dönmek üzere pasaporttan çıkış yaptı. Diğer koruma Thaar Ghaleb T. Alharbi (39) ise Atatürk Havalimanı’na Sky Prime Aviation adlı şirkete ait özel jetle geldi, saat 03.41’de giriş yaptı. Mövenpick Hotel’de kaldı. Saat 17.44’te özel jetle döndü.
17 SAAT 28 DAKİKA SÜRDÜ
Altısı daha sonra dâhil olan 15 kişilik bir Suudi ekibin Kaşıkçı’nın kaybolduğu 2 Ekim günü 17 saat 28 dakika süren İstanbul turu şöyle oldu:
- 03.28’de 9 kişi taşıdığı belirtilen ilk uçak Riyad’dan havalanıp İstanbul Atatürk Havalimanı’na indi.
- 03.37’de 9 kişi pasaport kontrolünden geçti.
- 05.05’te ekip Levent’teki otele girdi ve ayrı gruplar halinde 09.40 ve 10.50’de çıktı.
- 13.14’te Kaşıkçı konsolosluk binasına girdi.
- 15.08’de Suudi Arabistan’dan geldiği belirtilen ekip iki konsolosluk aracı hızla binadan çıkarken görüldü.
- 15.11’de Mercedes ve Vito marka iki araç bina önüne geldi ve kapalı garaja giriş yaptı.
- 19.57-20:11 saatleri arasında otelden ayrılan ekip konsolosluk aracıyla Atatürk Havalimanı’na gitti.
- 21.00’da ekip iki özel jetle Türkiye’den ayrıldı.
TRUMP: OLAYIN TAKiPÇiSi OLACAĞIM
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistanlı Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan’dan en üst düzey yetkililerle konuştuğunu ve konunun sonuna kadar takipçisi olacağını söyleyen Trump, olayı ‘korkunç bir durum’ olarak niteledi. Kayıp gazeteci konusunda Türkiye ile yakın işbirliği içinde olduklarını da kaydeden Trump, “Bu konudan endişe duyuyoruz. Kaşıkçı’nın evlenmeyi planladığı nişanlısı bize, bana ve eşime mektup yolladı. Kendisi ile bağlantı halindeyiz” dedi. Trump, Hatice Cengiz’in, Beyaz Saray’a davet edileceğini belirtti.
DIŞARI ÇIKMADI
Trump, durumdan Suudi Arabistan’ı sorumlu tutup tutmadığı sorusuna “Kimse tam olarak neler olduğunu bilmiyor” cevabını verdi, Kaşıkçı’nın hala hayatta olmasını umduğunu söyledi. Trump, “Çok üzücü, çok kötü bir durum ve sonuna kadar takip edeceğiz. Kaşıkçı’yı içeri girerken görenler var ama dışarı çıktığını gören yok. Bunu çok ciddi olarak araştıracağız. Bu çok kötü bir durum, bunun olmasına izin veremeyiz, ne gazetecilere ne de başka birilerine» diye konuştu.
‘Cemal binaya girdi çıktığını görmedim’
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, Türk ve yabancı ajanslara “Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok. Türk yetkililerin durumu yakından takip ederken yaptıkları çalışmalara tanıklık ettim. Türk hükümet yetkililerinin çözüm anlamında yeteneklerinden eminim. Suud tarafından gelen açıklamaları yeterli değil, ikna edici bulmuyorum. Ayrıca Suudi Arabistan genelinde benim hakkımda ciddi düzeyde karalama kampanyası başlatılmış durumda. Zaten başlı başına bu refleksler bile olayın içinde birçok şüphenin olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu
Daily Mail: Kaşıkçı sağ ve Riyad’da
İddiayı ortaya Daily Mail gazetesi attı. İngiliz gazetesinde yer alan habere göre Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmedi, özel jetle Riyad’a götürüldü. Daily Mail gazetesinin Suudi kraliyet sarayına yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı önce Dubai’ye, buradan da Riyad’a götürüldü. Söz konusu kaynak, gazetecinin Riyad’da tutulduğunu öne sürdü. Kaynağın iddiasına göre, Kaşıkçı konsolosluktan dört Suudi yetkili ile birlikte, siyah bir Mercedes S-500 ve beyaz bir minibüsle çıkarıldı. Ve olay günü İstanbul’a inen HZ-SK2 kuyruk numaralı Gulf Stream IV tipi özel jetin Kaşıkçı’yı taşıyan uçak olabileceğini de öne sürdü. Haberde, bu uçağın uçuş kayıtlarından önce Dubai’ye, ardından da Riyad’a gittiğinin görüldüğü bilgisi yer aldı.
ABD istihbaratı Suudileri dinlemiş
ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistanlı yetkililerin, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı yakalamak üzere plan yaptıklarının tespit edildiği iddia edildi. Washington Post gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kaşıkçı’nın kaybolmasından önce Suudi yetkililerin muhalif gazeteciyi yakalamak üzere kendi aralarında yaptıkları görüşmeler Amerikan istihbaratının dinlemesine takıldı. Haberde söz konusu görüşmelerde Suudi yetkililerin Kaşıkçı’yı kandırarak Suudi Arabistan’a getirmeyi ve burada ele geçirmeyi planladıkları belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.