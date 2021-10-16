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Sırbistan'da görev yapmak üzere 9 Türk hafız daha ülkeye ulaştı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen 9 Türk hafız, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde görev yapmak üzere ülkeye ulaştı.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 19:34 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 19:35
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Sancak'ın en büyük kenti Novi Pazar'a gelen ikinci hafız kafilesi, bölgenin çeşitli kentlerinde Sırbistan İslam Birliğine bağlı Kur'an-ı Kerim kurslarında eğitim verecek.

Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, martta ülkeye gelen 6 hafızın göreve başladığını anımsatarak, "Bu kafilede kadın hafızımız da var. O da kadınlarımıza Kur'an-ı Kerim eğitimi vererek, burada nesiller boyu bu öğrenimin devam etmesine katkı sağlayacak." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile uzun zamandır iş birliği içerisinde olduklarını belirten Nasufovic, Türkiye'de de birçok etkinliğe katıldıklarını sözlerine ekledi.

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