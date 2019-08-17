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Şirince'de orman yangını

İZMİR'in Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 2 helikopterle havadan ve 5 arazözle karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

  • DHA
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Yangın, saat 13.30 sıralarında, Selçuk'a bağlı Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda, çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören mahalleli durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz ile gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle,yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
 

Ülke onları konuşuyor... Baskın sırasında böyle rezil oldular

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