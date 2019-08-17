Şirince'de orman yangını
İZMİR'in Selçuk ilçesi Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın, orman ekiplerinin 2 helikopterle havadan ve 5 arazözle karadan müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
- DHA
Yangın, saat 13.30 sıralarında, Selçuk'a bağlı Şirince Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda, çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yükselen dumanı gören mahalleli durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 5 arazöz ile gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle,yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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