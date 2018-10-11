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Şirinevler'de okulda yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de bulunan Şair Zihni Ortaokulu'nda elektrik panosunda yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

  • DHA
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İstanbul Bahçelievler Şirinevler'de bulunan Şair Zihni Ortaokulu'nda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Elektrik panosunda çıkan yangın nedeniyle ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler tahliye edilirken yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

900 öğrenci bulunan okulda bazı öğrenciler dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen öğrencilere ambulanslarda müdahale edildi.

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