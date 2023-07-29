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Şırnak Uludere'de 5 terörist etkisiz hale getirildi! ''Operasyon devam ediyor''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şırnak'ta, Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi' dedi.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Şırnak Uludere'de 5 terörist etkisiz hale getirildi! ''Operasyon devam ediyor''
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında jandarma birliklerince yürütülen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA'ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir grup teröristin barındığının belirlendiğini ve operasyon başlatıldığını belirtti.

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarının komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA'ların ateş desteğiyle "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, "Jandarma Özel Operasyon, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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