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Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 6 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu

AA25 Ocak 2024 Perşembe 21:37 - Güncelleme:
Şırnak Valiliğinden kar ve buzlanma uyarısı
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Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinde kent merkezi, kentin doğusu Beytüşşebap, Uludere ile batısındaki Güçlükonak, Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

  • Şırnak kar
  • buzlanma uyarı
  • Şırnak ilçeler

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