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Şırnak Valiliği'nden MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama: Yasa dışı yollarla çıkarıldı

Şırnak Valiliği, 'İstanbul'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristle yapılan görüşmede MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına kayıtlı telefonun kullanıldığı' iddiasıyla ilgili 'Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği, söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı ve bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı' açıklaması yaptı.

AA15 Kasım 2022 Salı 23:43 - Güncelleme:
Şırnak Valiliği'nden MHP Güçlükonak İlçe Başkanı İlhan ile ilgili açıklama: Yasa dışı yollarla çıkarıldı
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Valilik, önceki gün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen terörist Ahlam Albasır ile MHP İlçe Başkanı İlhan arasında telefon görüşmesinin olduğu iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, GSM bayisince hattın yasa dışı yollardan üçüncü şahsa verildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GSM hattının, MHP Güçlükonak İlçe Başkanı Mehmet Emin İlhan adına Cizre ilçesinde bulunan GSM bayisi tarafından yasa dışı yollarla çıkarılarak hattın 3. şahsa verildiği ve söz konusu GSM bayisinin yasa dışı faaliyetlerinden dolayı daha önce kapatıldığı, bahse konu GSM hattının Mehmet Emin İlhan tarafından kullanılmadığı, Mehmet Emin İlhan'ın ifadesinin Cumhuriyet Başsavcılığınca alınmasına müteakip serbest bırakıldığı, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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