  • Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ temizliği! Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Güncel

Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ temizliği! Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Şırnak ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

AA10 Nisan 2026 Cuma 09:54
Şırnak ve Kocaeli'de DEAŞ temizliği! Silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladıkları belirlenen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Şırnak'ın Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri ile Kocaeli'de belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, 2 pompalı tüfek, 55 kartuş, çok sayıda kitap, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

